Евгений Щербаков поздравил выпускников лицея № 39 с последним звонком

Торжественную линейку, которая прошла в лицее № 39 в формате онлайн, посетил глава Озерского городского округа Евгений Щербаков. Из актового зала лицея, в присутствии классных руководителей двух параллелей одиннадцатиклассников, он приветствовал выпускников, их педагогов и родителей:

- Дорогие выпускники, уважаемые учителя и родители! Я от души поздравляю вас с последним звонком! Очень рад, что лицей в очередной раз вошел в рейтинг ста лучших школ России по поступлению школьников в ведущие вузы страны. Лицей № 39 – гордость Озерского городского округа. Желаю вам поступить туда, куда бы вы хотели, успешно применять полученные знания, и чтобы выбранная профессия вам была по душе. Уверен, что у вас все получится. Не забывайте о своей малой Родине! С праздником!

К выпускникам обратился губернатор Челябинской области Алексей Текслер, пожелав им успешной сдачи единых государственных экзаменов, поступления в те высшие учебные заведения, которые выберут выпускники. Видеообращение главы региона транслировалось в записи.

Вчерашних учеников поздравили директор учебного заведения Сергей Войтко, заведующий кафедрой физики ОТИ НИЯУ МИФИ Сергей Лисицын, десятиклассники лицея.

Онлайн-мероприятие, в котором участвовало 85 человек, состоялось благодаря инициативной группе родителей, которые не могли оставить своих детей без праздника.

- Идея проведения праздника для наших детей пришла неожиданно. Сначала, казалось, воплощение ее было невозможным. Но в процессе подготовки сложилось все задуманное: идея, техническое воплощение, художественное оформление. Ведущий из Челябинска Арсен Карапетян создал замечательную атмосферу, нас поддержали глава округа Евгений Щербаков, директор лицея Сергей Войтко, - рассказала Надежда Лемтюгина, мама выпускника.

Классные руководители Олег и Елена Порошины, Анна Теличко во время праздничной линейки назвали достижения каждого ученика своей параллели, поблагодарили их за усердие в учебе, активное участие в жизни учебного заведения, призвали выпускников-лицеистов не расслабляться, продолжать подготовку к ЕГЭ.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43040/