Нацпарки «Таганай» и «Зюраткуль» открылись для туристов

Два южноуральских национальных парка, «Таганай» и «Зюраткуль», сообщили, что с 26 мая они вновь открылись для туристов.

Постепенное открытие территорий стало возможным, после того как власти Челябинской области объявили о старте первого этапа снятия ограничений. Работать с посетителями будут с соблюдением санитарно-эпидемиологических правил,

Так, с 26 мая в нацпарк «Таганай» снова можно приехать на однодневную прогулку – для посещения открываются Центральная тропа и Черная скала. «Регистрацию посетителей станут вести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Места общего пользования с периодичностью раз в 2-4 часа будут обрабатывать дезинфицирующим раствором», – сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Он добавил, что с введением новых этапов снятия ограничений туристам постепенно дадут возможность размещаться на территории приютов в палатках на удалении друг от друга, позже – откроют и сами приюты.

Напомним, НП «Таганай» был закрыт дл посещения с 28 марта.

Сегодня же, 26 мая, частично открылся национальный парк «Зюраткуль» – приехать на прогулку по берегу или для восхождения в горы могут группы до 5 человек или семьи. На контрольно-информационных пунктах при приобретении входных билетов посетителей просят соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра.

Также в НП «Зюраткуль открыто предварительное бронирование гостевых домиков парка на летний период с 1 июня.

https://dostup1.ru/society/Natsparki-Taganay-i-Zyuratkul-otkrylis-dlya-turistov_126785.html