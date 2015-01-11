ЗОЖжём. Новая спортивная программа на нашем УКС-ТВ

Слушания по правилам благоустройства округа состоятся 18 июня в 17:00 часов. Провести их раньше не дал коронавирус. Вместе с жителями округа власти обсудят нововведения в Правилах и в случае необходимости совместно внесут в документ правки Подробнее
Как изменится образование после пандемии и нужно ли возвращение в оффлайн – эти вопросы обсудили участники круглого стола Общественной палаты Челябинской области «Пандемия и дистанционное обучение: итоги, проблемы и перспективы» Подробнее
Озерский городской округ вошел в число восьми муниципалитетов Челябинской области, которые представят свои проекты по созданию комфортной городской среды на Всероссийском конкурсе в этом году Подробнее