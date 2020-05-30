Информация о COVID-19 в Озерском городском округе на 31 мая

Зарегистрировано за весь период выявления COVID-19: 38 человек.
Из общего количества заболевших в Озерском городском округе выздоровело: 18 человек, из них 1 выписан из стационара г. Челябинска, одна пациентка из больницы г. Кыштыма. Один пациент умер (29 мая).
По новым случаям заболевания коронавирусной инфекцией информация будет предоставлена дополнительно.
На карантине находится 235 человек.
Напоминаем, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности до 14 июня включительно.
Продолжает действовать масочный режим.
Разрешены прогулки и занятия физкультурой на улице в составе одной семьи либо до двух человек одновременно.
Работают продуктовые магазины, аптеки, банки, зоомагазины, а также непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью до 400 кв. метров.
Предприятия общепита продолжают работать на вынос и в режиме доставки.
Массовые мероприятия не проводятся.
Для организаций сохраняется обязательность профилактических мер: дезинфекции помещений, масочного режима, контроля температуры тела сотрудников.