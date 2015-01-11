Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет 1 июля – об этом заявил президент Владимир Путин.
«Обращаюсь к руководителям регионов Российской Федерации, губернаторам. Прошу вас содействовать в организации общероссийского голосования, исходя из необходимости заботы о здоровье, жизни наших людей. Это остается безусловным, первейшим и самым главным приоритетом», – отметил Владимир Путин.+
Глава государства призвал россиян принять активное участие в общероссийском голосовании.
Напомним, изначально референдум был назначен на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса голосование перенесли.
День голосования, 1 июля, будет выходным днем.
https://dostup1.ru/politics/Golosovanie-po-popravkam-v-Konstitutsiyu-proydet-1-iyulya_126973.html