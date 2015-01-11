Информация для жителей Озерского городского округа о предстоящем Родительском дне

Приближается один из важных православных праздников – Троица, который в 2020 году отмечается 7 июня. В Родительский день перед Троицей православные верующие традиционно идут на кладбище, поминают усопших родственников.

В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по распространению коронавирусной инфекции в округе призываем жителей Озерска и близлежащих поселков не посещать кладбища, перенести посещения на более благоприятное время, после снятия ограничительных мер и режима повышенной готовности.

Прихожанам православного храма также рекомендуется воздержаться от посещения богослужений, пока не будут сняты введенные ограничения.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/43163/