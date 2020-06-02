2020 год может стать рекордным в части ремонта дорог в Озерске

В этом году работы по ремонту дорог в Озерске начались уже в конце апреля. Напомним, их выполняет ФГУП «ПО «Маяк». На сегодняшний день завершены работы по укладке асфальта на пр. Победы, пр. Ленина, ул. Лермонтова и частично на ул. Блюхера. В настоящее время завершаются работы на площади им. Б.В. Броховича перед ДК «Маяк», идёт срезка асфальта на пр. К. Маркса и еще нескольких городских улицах.

– Погода в настоящее время благоприятная, подрядчик работает оперативно, – подчеркнул заместитель начальника УКСиБ Михаил Сопляков, – работа ведётся слаженно.

Согласно муниципальному контракту, все работы по карточному ремонту в Озерском городском округе будут завершены не позднее 30 июня.

По информации УКСиБ, контроль за качеством ремонта осуществляет куратор – государственное учреждение «Челябинскавтодор». Представители куратора проверяют отремонтированные участки, если есть замечания, то они передаются подрядчику и устраняются в рабочем порядке. Кроме того, проводится независимая оценка качества горячего асфальта, на наличие в нём всех необходимых компонентов смеси. По итогу укладки асфальта делаются, так называемые, вырезки. Эти образцы отправляются в Челябинск, где методом разрушающего контроля определяется прочность и плотность покрытия.

– Мы уверены в качестве работы, поскольку у «Маяка» собственный асфальтовый завод, своя лаборатория, на асфальтобетонную смесь выдаются паспорта, – отметил представитель УКСиБ.

– На сегодняшний день у нас накоплен достаточный опыт в дорожных работах. К ремонту дорог мы подходим с особой ответственностью: по новому асфальту будут ездить жители нашего округа, работники «Маяка» и их семьи, поэтому сегодня важно сделать эту работу качественно и добросовестно. Кроме того, мы подкрепляем этот процесс гарантийными обязательствами сроком до 5 лет. Это значит, в случае некачественного выполнения мы вернемся на объект и переделаем работу за свой счет, – подчёркивает генеральный директор ПО «Маяк», депутат Законодательного собрания области Михаил Похлебаев.

Следует отметить, что участки для проведения ремонтных работ определялись с учётом предписаний ГИБДД, в основном, об устранении колейности. Важно понимать, что существует нормативный износ асфальтобетонного покрытия, который составляет 4-5 мм в год. По городским дорогам, особенно по центральным, ежедневно движется интенсивный поток машин, с этим связан ускоренный износ дорожного полотна. В частности, на пр. К. Маркса, в районе магазина «Пятёрочка» была сильная колея, сейчас на этом участке идёт срезка асфальта, затем будет уложено новое асфальтобетонное покрытие.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/43175/