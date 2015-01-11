2020-06-04YEKT18:31:00 | Новости Городские новости Информация по сезонным (садовым) маршрутам Уважаемые жители Озерского городского округа! Убедительная просьба: надевать защитные маски перед посадкой в автобус! Маршрут № 16 «Универмаг – Сад № 6» Остановочные пункты по маршруту следования: В прямом направлении: «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Городская библиотека», «ГТС», «Магазин «Электроника», «ул.Семенова,3», «ул.Дзержинского, 35», «Экспресс», Сад № 10, Сад № 6. В обратном направлении: Сад № 6, Сад № 10, «ул.Дзержинского,54», «Пруды», «ул.Дзержинского,32», «ул.Семенова, 2», «Магазин «Электроника», «Кинотеатр «Октябрь», «Площадь Ленина», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей». Расписание: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни. Время отправления от «Универмага»: 08:00. Время отправления от Сада № 6: 14:00. Стоимость проезда: по городу – 25 рублей, до СНТ – 30 рублей. Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81) Маршрут № 17 «площадь Курчатова – НСТ «Акакуль» (через разъезд А) Остановочные пункты по маршруту следования: В прямом направлении: «Площадь Курчатова», «Автовокзал», «Березовая роща», «Новое кладбище», «СНТ «Разъезд А», «Новое кладбище», «Сады поселка № 2», «ул.Южная», «Почта поселка № 2», «КПП № 4», «НСТ «Акакуль». В обратном направлении: «НСТ «Акакуль», «КПП № 4», «Почта поселка № 2», «ул.Южная», «Сады поселка № 2», «Новое кладбище», «СНТ «Разъезд А», «Новое кладбище», «Березовая роща», «Площадь Ленина», «Площадь Курчатова». Расписание: Время отправления от площади Курчатова: - каждую пятницу в 09:15. - каждую субботу и воскресенье в 09:15 и 18:15. от НСТ «Акакуль»: - каждую пятницу в 10:15. - каждую субботу и воскресенье в 10:15 и 19:15. Стоимость проезда: Площадь Курчатова – НСТ «Акакуль» - 75 рублей, Площадь Курчатова – СНТ «Разъзд А» - 25 рублей, Площадь Курчатова – КПП № 4 - 50 рублей, КПП № 4 – НСТ «Акакуль» - 25 рублей. Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01) Маршрут № 18 «Главпочтамт – Сад № 8». Остановочные пункты по маршруту следования: В прямом направлении: «Памятный знак мужеству ликвидаторов радиационных аварий», «СК «Гранит», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Городская поликлиника», «Старый ресторан», «Типография», «ЮУС», «магазин «Русь», «Магазин «Мебельный», «Пруды», «Школа № 33», «Сад № 1», «Сад № 2», «Сад № 8», В обратном направлении: «Сад № 8» «Сад № 2», «Сад № 1», «ул.Дзержинского,35», «Магазин «Книги», «Магазин «Универсам», «ГТС», «ЮУС», «Типография», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «Магазин «Подарки», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Школа № 32», «Сквер Первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт». Расписание: Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни. Время отправления от Главпочтамта: 08:30, 12:30, 19:00. Время отправления от Сада № 8: 09:10, 13:10, 19:40. Стоимость проезда – 30 рублей. Перевозчик: ООО «ТК «Озерский экспресс». (тел. диспетчера 5-87-84) Маршрут № 20-21 «мкр.Заозерный – Сад № 7» Остановочные пункты по маршруту следования: В прямом направлении: «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт», «Старый ресторан», «Городская библиотека», «площадь Ленина», «ГТС», «магазин «Электроника», «ул.Семенова,3», «ул.Дзержин ского, 35», «Экспресс», «Сад № 4», «Сад № 5», «Сад «Союз», «Сад № 16», «Сад № 3», «Сад № 7». В обратном направлении: «Сад № 7». «Сад № 3», «Сад № 16», «Сад «Союз», «Сад № 4», «Сад № 5», «Сад № 4», «ул.Дзержинского, 54», «Пруды», «ул.Дзержинского, 32», «ул.Семенова, 2», «магазин Электроника», «кинотеатр Октябрь», «площадь Ленина», «Детская поликлиника» «Старый ресторан», «магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей», «мкр.Заозерный» Расписание: Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни. Время отправления от мкр.Заозерный: 09:00, 13:00, 15:00, 17:00. Время отправления от Сада № 7: 09:40, 13:40, 15:40, 17:40. Стоимость проезда – по городу - 25 рублей, до СНТ – 30 рублей. Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81) Маршрут № 26-28 «ул.Дзержинского,54 – Заря» Остановочные пункты по маршруту следования: «Магазин «Книги», «Магазин «Универсам», «ГТС», «ЮУС», «Типография», «Магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер Первостроителей», «мкр.Заозерный», «ГРС», «Сад № 15», «Рябинка, 1», «Рябинка, 2», «Рябинка , 3», «Рябинка, 4», «Заря», «Рябинка, 1», «Рябинка, 2», «Рябинка, 3», «Сад № 15», «мкр.Заозерный», «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт», «Типография», «ЮУС», «Магазин «Русь», «Магазин «Мебельный», «Экспресс» Расписание: Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни. Время отправления от ул.Дзержинского,54: 09:30, 12:30, 17:30. Время отправления от Зари: 10:30, 13:30, 18:30. Стоимость проезда – по городу 25 рублей, до СНТ 40 рублей. Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81) Маршрут № 28А «магазин № 63 – Рябинка,4» Остановочные пункты по маршруту следования: В прямом направлении: «ул.Дзержинского, 32», «ул.Семенова, 2», «Магазин «Электроника», «Типография», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Школа № 32», «мкр.Заозерный», «Рябинка, 1», «Рябинка, 2», «Рябинка, 3», «Рябинка, 4». В обратном направлении: «Рябинка, 4», «Рябинка, 3», «Рябинка, 2», «Рябинка, 1», «мкр.Заозерный», «ул.Менделеева, 10», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Типография», «магазин «Электроника», «ул.Семенова, 3», «ул.Дзержинского, 35», «б.Гайдара, 18» Расписание: Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни. Время отправления от Магазина № 63: 08:00, 14:30. Время отправления от Рябинки,4: 15:30. Стоимость проезда – по городу 25 рублей, до СНТ 40 рублей. Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81) Маршрут № 31 «КПП № 2 – СНТ «Заря». Остановочные пункты по маршруту следования: «ГРС», «СНТ «Лесное», «СНТ «Фауна», «СНТ «Рябинушка», «СНТ «Маяк», «СНТ «Заря», «СНТ «Иртяш», «СНТ «Береговое», «Перекресток», «СНТ «Старт», «СНТ «Уютный», «д. Новая Теча», «КПП № 2». Расписание: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни с 08:20 до 20:00. Время отправления от КПП № 2 каждые 40 мин. Стоимость проезда – 25 рублей. Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01) Маршрут № 32 «КПП № 2 – СНТ «Береговое». Остановочные пункты по маршруту следования: «ГРС», «СНТ «Уютный», «СНТ «Лесное», «СНТ «Фауна», «СНТ «Береговое», «СНТ «Маяк», «СНТ «Заря», «СНТ «Иртяш», «СНТ «Рябинушка», «Перекресток», «СНТ «Старт», «д. Новая Теча», «КПП № 2». Расписание: с 08:40 до 19:40. Время отправления от КПП № 2 каждые 40 мин. Стоимость проезда – 25 рублей. Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01) Маршрут № 33 «КПП № 2 – СНТ «Осот» Остановочные пункты по маршруту следования: «СНТ «Звездочка», «СНТ «Осот», «СНТ «Звездочка», «КПП № 2». Расписание: Время отправления от КПП № 2: 09:00, 13:00, 18:00. Стоимость проезда – 25 рублей. Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01) http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43188/ alebedeva 2020-06-04YEKT18:31:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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