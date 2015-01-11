Информационное сообщение о работе городских пляжей

Соответствующими службами и собственниками пляжей проведен комплекс мероприятий по подготовке пляжей к эксплуатации. Для осуществления дежурства во время работы пляжей подготовлены матросы-спасатели и медицинские работники.

Проведено техническое освидетельствование пляжей «Нептун» (р-н ул. Архипова, д. № 6), пляж «Колибри» (в зоне рекреации ПКиО), пляж «Молодежный» (р-н ул. Бажова, д 28) сотрудниками Каслинского инспекторского отделения ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Челябинской области». Эти пляжи допущены к эксплуатации.

Однако в связи с продолжающимся режимом ограничений, связанным с недопущением распространения коронавирусной инфекции, начало работы городских пляжей и лодочной станции парка культуры и отдыха отложено до особого распоряжения.

Купание в районе пляжей запрещено.

Пляж «Дальний» (р-н ул. Иртяшской) запрещен к эксплуатации.

В настоящее время территория этого пляжа является строительной площадкой. Проход на строительную площадку запрещен. Нахождение на ней опасно для здоровья и жизни людей.

Просим Вас временно воздержаться от посещения пляжей. Берегите себя и своих близких.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/43206/