В июне южноуральцев ждут 2 четырехдневные рабочие недели

В июне южноуральцев ждут две четырехдневные рабочие недели – одна из них стартовала 8 июня.

Первая связана с празднованием 12 июня государственного праздника – Дня России. Рабочими будут дни с понедельника по четверг, 11 июня, причем четверг – день предпраздничный, что означает, что продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

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Вторая четырехдневка будет связана с Парадом Победы, который в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина состоится 24 июня – этот день объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Добавим, 23 июня время работы будет обычным, не сокращенным, поскольку этот день предпраздничным считаться не будет.

https://dostup1.ru/society/V-iyune-yuzhnouraltsev-zhdut-2-chetyrehdnevnye-rabochie-nedeli_127179.html