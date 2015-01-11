С 20 июня выпускники могут подавать заявления о поступлении в вузы

С 20 июня 2020 года выпускники российских школ могут подавать заявления о поступлении в вузы.

Напомним, все школьники 9 и 11 классов получат аттестаты без сдачи экзаменов, а сдать ЕГЭ смогут выпускники, которые хотят поступать в вузы.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин напомнил, что основной экзаменационный период пройдет с 3 по 23 июля, а 29 и 30 июня состоятся пробные экзамены без участия детей – для проверки технической отлаженности системы. Кроме того, 24 и 25 июля резервируются для тех, у кого в один день совпадут два экзамена. Школьники, которые по уважительным причинам не смогут сдавать ЕГЭ в июле, смогут сделать это в августе.

«Такие гибкие сроки были предусмотрены для того, чтобы регионы могли как можно тщательнее подготовиться», – сказал премьер. Он отметил, что в этом году выпускники могут уже с 20 июня подавать заявления о поступлении в вузы, «причем сделать это можно будет и дистанционно, а по итогам сдачи ЕГЭ – представить свой результат».

«Обращаю внимание глав субъектов РФ: процесс подготовки к сдаче экзаменов должен быть под вашим личным контролем. Необходимо, учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, предусмотреть все меры, включая предоставление средств индивидуальной защиты для предупреждения возможности заболевания (коронавирусной инфекцией)», – обратился Мишустин к губернаторам.

https://dostup1.ru/society/S-20-iyunya-vypuskniki-mogut-podavat-zayavleniya-o-postuplenii-v-vuzy_127201.html