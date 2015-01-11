В Челябинской области 10-11 июня установится 34-градусная жара

В Челябинской области 10 и 11 июня днем воздух прогреется до 34 градусов.
По информации Челябинского ЦГМС, днем в среду в регионе прогнозируется аномальная жара – плюс 29-34, что на шесть-девять градусов выше нормы, местами порывы ветра до 12 метров в секунду. В течение ближайших суток осадков не ожидается.
Местами кратковременные дожди и грозы возможны 11 июня, ночью будет плюс 12-17, днем – 29-34.
Кратковременное ослабление жары возможно к субботе.
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-10-11-iyunya-ustanovitsya-34-gradusnaya-zhara_127223.html