В Челябинской области 10-11 июня установится 34-градусная жара

Существует закономерность – чем жарче и ветренее погода, тем больше летает тополиного пуха.

«Летний снег» имеет свойство легко набиваться в щели различных строений, а также легко возгораться.

Скопления пуха особенно опасны около деревянных строений, гаражей, автостоянок, т.к. они могут стать «бикфордовым шнуром», по которому огонь доберется до зданий или автотранспорта. Подробнее