Тарифы на коммуналку в Челябинской области вырастут с 1 июля

С 1 июля в Челябинской области тарифы ЖКХ увеличатся на 3,6%.

В ходе совещания с главами муниципалитетов она напомнила, что ежегодный рост тарифов обусловлен повышением цен на энергоносители, комплектующие для ремонтов сетей и другими факторами, причем объективно он должен быть как минимум в 4,5 раза выше. «Экономически обоснованный рост платежей составил бы 17%, но благодаря выделению из областного бюджета субсидии в размере 3,3 млрд рублей тарифы вырастут только на 3,6%», – отметила министр.

Глава региона, в свою очередь, акцентировал внимание на актуализации схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в городах и районах области. «Старый источник, дырявые сети, неактуальное расположение сетей. Допускать этого нельзя. Нужно планомерно работать над схемами теплоснабжения, актуализировать их и принимать новые решения вместе с инвестором или самостоятельно», – сказал губернатор, отметив, что неэффективность приводит к росту неплатежей за газ, электроэнергию и другие ресурсы.

Ранее вице-губернатор Сергей Шаль заявлял, что южноуральцы задолжали за услуги ЖКХ более 17 млрд рублей.

https://dostup1.ru/economics/Tarify-na-kommunalku-v-Chelyabinskoy-oblasti-vyrastut-s-1-iyulya_127274.html