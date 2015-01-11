О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 10 июня

По состоянию на 16:00 10 июня у граждан, проживающих на территории Озерского городского округа, зарегистрировано 63 случая заболевания COVID-19. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Всего с 13.03.2020г. по 10.06.2020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1013 Постановлений об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 29 человек с COVID-19, 4 пациента лечатся амбулаторно, 1 находится в лечебном учреждении г.Челябинска.

За весь период наблюдения выздоровело 28 человек.

1 пациент умер.

Под медицинским наблюдением находятся 214 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.

Снято с медицинского наблюдения с начала периода 994 человека.

По предписаниям Межрегионального управления №71 ФМБА России в квартирах и подъездах заболевших людей проводится заключительная дезинфекция. В подъездах где проживают контактные лица, проводится ежедневная текущая дезинфекция.

Исследования, направленные на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа проводятся вирусологической лабораторией ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России. Выполнено 2789 исследований.

Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности до 14 июня включительно. Продолжает действовать масочный режим.

Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России

http://mru71.fmbaros.ru/