На Южном Урале выбрали лучшие видеоэкскурсии, посвященные родному краю

Дом дружбы народов Челябинской области подвел итоги регионального конкурса на лучшую видеоэкскурсию «Мой любимый город», приуроченного ко Дню России.Конкурс проводился с 1 по 30 мая совместно с национально-культурными объединениями Челябинской области. Всего в адрес оргкомитета поступили 24 экскурсии из 10 территорий региона. Самое большое количество видеороликов прислали из Челябинска, Троицка и Аши, сообщает пресс-служба Дома дружбы народов Челябинской области.Южноуральцы представили и рассказали о любимых и родных местах своей малой Родины – памятниках природы и архитектуры, исторических улицах, знаковых и легендарных местах, красивых и ухоженных подворьях, старых домах с интересной судьбой. Некоторые не только рассказали, но и спели. Среди «экскурсоводов» были не только взрослые, но и дети, самому младшему из которых всего 4 года!Ашинский музейно-выставочный центр рассказал о Героях России и Советского Союза М. Озимине и П. Еремееве и пригласил на виртуальную прогулку по улицам, названным их именами. С большой любовью показан город Аша, его парки, скверы, спортивные сооружения.Педагог и музыкальный руководитель Лариса Некрасова написала песню о родном Троицке. А воспитанники детского сада №31 под эту песню провели видеоэкскурсию по знаковым местам «солнечного города».Юная жительница Миасса Виктория Белозерцева познакомила зрителей с любимым парком Победы. Красивую легенду «Марьины слезы» рассказала Лариса Цукерберг в видеоролике «Бескрайние красоты Кыштымской земли».Впечатляют видеоролики жителей Кунашакского района. Зрители с большим удовольствием знакомятся с подворьем башкирского старинного поселения, воссозданные семьей Асылгареевых в селе Чебакуль. Красотой своего двора гордится еще одна жительница этого же села Лилия Хожеева: все постройки своими руками сделал ее отец.«Улицы моих земляков Героев СССР Н. Веденеева, М. Ташкина, А. Шишкина. М. Галкина» - так называется видеоролик из города Пласта, рассказывающий о жизни и подвигах этих людей. А златоустовец Виталий Мальцев посвятил свою видеоэкскурсию по Красной горке сказам Павла Бажова и уральской природе.Подводя итоги областного конкурса «Мой любимый город», жюри приняло решение наградить дипломами победителя следующих участников:первое место - видеоэкскурсия «Моя малая Родина», г. Троицк;второе место - видеоэкскурсия «Дом Героя России Е.В. Еремеева», г. Аша;третье место - видеоэкскурсия «Старина и новь города Кыштыма», г. Кыштым;четвертое место – видеоэкскурсия «Церковь Святого Иоанна Предтечи», г. Катав-Ивановск;пятое место – видеоэкскурсия «Парк им. Бажова», г. Златоуст.Остальные конкурсанты будут отмечены дипломами участника.Проект позволил взглянуть на разные уголки Челябинской области глазами коренных жителей. Посмотреть все экскурсии можно по ссылке https://www.youtube.com/playlist?list=PL1tH-_kETUI22nILEgvqACwK4o4-77Chr.
Источник: Дом дружбы народов Челябинской области