О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 19 июня

19 июня зарегистрировано 2 новых случая COVID-19: 1 пациент находится под медицинским наблюдением амбулаторно, 1 – госпитализирован в инфекционное отделение.Всего в Озерском городском округе зарегистрировано 92 случая заболевания коронавирусной инфекцией.В инфекционном отделении ФГБУЗ «Клиническая больница №71» ФМБА России находится 27 человек с COVID-19, 16 пациентов лечатся амбулаторно, 2 в стационарах г. Челябинска.За весь период наблюдения выздоровело 46 человек.1 пациент умер (29 мая).Под медицинским наблюдением находятся 173 человека, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа, из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.Снято с медицинского наблюдения с начала периода 1182 человека.Выполнено 3612 исследований, направленных на выявление РНК SARS-CoV-2 среди населения Озерского городского округа.Напоминаем, что на территории округа действует режим повышенной готовности. Продолжает действовать масочный режим.