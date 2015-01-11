ПФР информирует о мерах государственной поддержки для временных опекунов

В Центральном парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина 24 июня открывается новая фотовыставка - «Маленькие герои большой войны». Это уже четвертая экспозиция, подготовленная к юбилею Победы Объединенным государственным архивом Челябинской области, в рамках сотрудничества с ЦПКиО...
22 июня 1941 года – день начала Великой Отечественной войны. Сейчас эта дата признана международным Днем памяти и скорби. В качестве напоминания об этом трагическом событии в Казахстане, России, Белоруссии и Украине принято зажигать свечи, отдавая дань всем погибшим на этой войне...
В Озерске состоялась встреча главы Озерского городского округа Евгения Щербакова и председателя избирательной комиссии округа Алексея Рожкова.Глава округа убедился, что подготовка к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию...
Утром 22 июня в память о погибших в годы Великой Отечественной войны глава Озерского городского округа Евгений Щербаков, генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев, председатель профсоюза ПО «Маяк» Максим Чубенко, заместитель главы...
Участникам площадки «Урал Медийный» форума «Утро-2020» предстоит выполнить задания онлайн-хакатона и создать бота в Telegram, моушн-дизайн для Instagram и вирусный ролик для TikTok. Продукты оценят представители медиакомпаний, которые предоставят авторам лучших работ места для удаленных и офлайн-стажировок, сообщает Молодежный ресурсный центр...
Новый уровень обследования и лечения животных готовы предложить их владельцам специалисты Челябинской городской ветеринарной станции. В июне здесь организовано новое подразделение — визуальной диагностики, которое объединило кабинеты УЗИ и рентгенологического обследования...
В период пандемии коронавируса серьезным заделом в наращивании объемов производства и повышении эффективности работы предприятий, в первую очередь, промышленных, стали подходы, апробированные в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»...
Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что на меру государственной поддержки имеют право граждане РФ, которые с апреля по июнь 2020 года взяли на сопровождаемое или временное проживание (под временную опеку) инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей. Таким временным опекунам полагается выплата в размере 12 130 рублей в месяц на каждого человека, за которым осуществляется уход.Согласно Постановлению Правительства от 30 мая 2020 года № 797 право на выплату имеют работники государственных и негосударственных организаций:- принявшие на сопровождаемое проживание инвалидов и престарелых людей из стационарных организаций социального обслуживания, а также стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального обслуживания;- взявшие на временное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Выплата также положена волонтерам и другим гражданам, которые взялинавременное проживание, в том числе под временную опеку, инвалидов, престарелых и детей из организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Обращаем внимание, что указанная мера поддержки не распространяется на неработающих граждан, которые ухаживают за престарелыми, инвалидами и детьми-инвалидами и получают компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. или 10 тыс. рублей.Для получения выплаты необходимо до 1 октября подать заявление через Портал госуслуг, клиентскую службу управления Пенсионного фонда или МФЦ. Дополнительных документов не требуется – право на выплату проверяется по реестрам, сформированным органами власти субъектов РФ.Выплата не учитывается в доходах семьи при определении права на другие меры социальной помощи.На сегодняшний день отделением ПФР по Челябинской области произведена выплата 10 опекунам на 16 человек, за которыми осуществлялся уход в апреле-мае 2020 года и 3 опекунам на 4 человек, за которыми уход осуществляется в июне 2020 года.Подробнее о выплате опекунам читайте на сайте ПФР.