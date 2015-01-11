На месте проводов на фронт бойцов уральских добровольцев-танкистов открылась выставка «Черные ножи»

В центре Челябинска, на улице Кирова, у памятника добровольцам-танкистам, открылась историко-документальная выставка «Черные ножи». Экспозиция, посвященная 75-летию Победы, подготовлена по материалам из фондов Объединенного государственного архива Челябинской области.Место для выставки выбрано не случайно. 9 мая 1943 года отсюда уходили на фронт части Особого Уральского добровольческого танкового корпуса, сформированные в Челябинске. Южноуральцы за короткий период собрали 56 миллионов рублей, на которые были произведена боевая техника, вооружение, обмундирование: от танка до пуговицы на гимнастерке – всё было изготовлено сверх плана. Уникальный подарок танкистам сделали мастера-оружейники: десять тысяч стальных ножей произвели в Златоусте для добровольцев. За эти ножи уральских танкистов прозвали «танковая дивизия черных ножей»У здания главпочтамта (ныне Седьмого кассационного суда) во время митинга добровольцы-танкисты приняли Наказ от жителей Южного Урала, в котором был призыв сражаться с врагом, как сражались предки, победить и вернуться со славой. В свою очередь бойцы дали клятву выполнить заветы народа. 45 тысяч человек пришли в тот день проводить на ратный подвиг своих земляков. В первом же бою на Курской дуге танкисты оправдали доверие Урала и заслужили звание гвардейского корпуса.На 40 планшетах выставки представлены документы и фотографии, посвященные формированию и боевому пути 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады: плакаты, листовки, фотографии, заявления о вступлении в корпус, текст Наказа и Клятвы танкистов, карты сражений, благодарности И. В. Сталина, письма, обращения бойцов и другие документы. Особое место в экспозиции заняли фотографии черного ножа – символа танкового корпуса, а также текст гимна челябинских гвардейцев. На планшетах можно увидеть уникальные фотографии, сделанные во время войны участником событий, корреспондентом газеты «Челябинский рабочий» и редактором фронтовой газеты «Доброволец» Николаем Чижом. На снимках – бойцы и командиры танкового корпуса, которых фотограф застал во время боя, на привале, за чтением писем или на фоне своих боевых машин.
Источник: ОГАЧО