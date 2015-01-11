День памяти и скорби: 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, полномочный представитель Президента РФ в УрФО Николай Цуканов принял участие в церемонии возложения цветов и венков на Широкореченском мемориале в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба полпредства.Церемония началась с минуты молчания. Затем состоялось возложение цветов и венков.В торжественной церемонии участвовали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, командующий войсками Краснознаменного Центрального военного округа Александр Лапин; командующий войсками Уральского округа Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации Александр Попов, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава города Екатеринбурга Александр Высокинский, представители религиозных конфессий.