Под Миассом появится природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской»

Челябинский проект по сохранению исторической памяти выиграл президентский грант. Благодаря этой победе вблизи Миасса появится природно-индустриальный парк «Призрак горы Французской», сообщает управление общественных связей.Площадкой для реализации проекта станет руинизированный памятник индустриального наследия Южного Урала - рудник «Холмистый», где в начале XX века добывали асбест.Авторы проекта (Фонд содействия сохранению культурного наследия «Общественный фонд «Южный Урал») планируют оборудовать территорию парка системой навигации, информационными стендами, зонами отдыха и смотровыми площадками. На стендах будет представлена информация о правилах поведения на территории парка, статусе объекта, сведения о руднике (истории самого рудника, добыче асбеста, промышленном освоении Урала), растениях и животных, геологии и рельефе края.На реализацию проекта уйдет 1,8 млн рублей, 1,3 млн рублей из которых – средства президентского гранта.Напомним, 56 некоммерческих организаций Челябинской области стали победителями второго в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма привлеченных грантовых средств превысила 74 млн рублей.
Источник: Управление общественных связей правительства Челябинской области