ПФР информирует: материнский капитал можно использовать на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей-инвалидов

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Отделение ПФР по Челябинской области напоминает, что материнский капитал можно направить на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.Для этого семье необходимо обратиться в учреждение медико-социальной экспертизы для внесения в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА) рекомендации о необходимых товарах и услугах из соответствующего Перечня* за счет средств материнского капитала. Далее семья может приобретать товары и услуги, указанные в ИПРА, сохраняя платежные документы: товарные или кассовые чеки, договоры купли-продажи либо иные документы, подтверждающие оплату. При оплате услуг подтверждающим документом может быть договор об их оказании.В случае приобретения товара семье необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства для подтверждения наличия приобретенного товара. Не позднее пяти дней после обращения представитель органа соцзащиты приходит к семье домой и составляет акт проверки наличия товара, один экземпляр которого остается семье для представления в Пенсионный фонд. Далее владелец сертификата на материнский капитал может обращаться в Пенсионный фонд за компенсацией соответствующих расходов. Вместе с заявлением о распоряжении средствами материнского капитала на компенсацию затрат представляются следующие документы:
индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида;
документы, подтверждающие расходы на приобретенные товары и услуги;
акт проверки приобретенного товара для ребенка-инвалида;
реквизиты счета владельца сертификата в кредитной организации.
В случае положительного решения необходимая сумма из средств материнского капитала поступит на счет владельца сертификата в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения об удовлетворении заявления. Подать заявление можно также в МФЦ, через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР (www.pfrf.ru), через портал государственных услуг (www.gosuslugi.ru).Важно отметить, что использовать материнский капитал на приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов семьи могут сразу после оформления сертификата, не дожидаясь трехлетия ребенка, давшего право на материнский капитал. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации при этом должна быть действительна на день приобретения товаров и услуг. Также следует помнить, что средствами материнского капитала не могут быть компенсированы расходы на медицинские услуги, реабилитационные мероприятия, технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».*Перечень товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (утв. распоряжением Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 831-р).