Бажовский фестиваль перенесли на 2021 год

Бажовский фестиваль, который последние два года проходил возле села Демарино (Пластовский район, Челябинская область) в конце июня, перенесли из-за пандемии коронавируса на 2021 год.

В этом году фестиваль проходит в онлайн-формате. Для южноуральцев приготовили видеопроект «По строкам Бажова». Полюбившиеся сказы прочтут специалисты Центра народного творчества. В рамках проекта «Я люблю Бажовку» можно будет ознакомиться с лучшими выступлениями творческих коллективов фестивалей разных лет.

Организаторы говорят, что в новом формате фестиваль выйдет за пределы региона и о нем смогут узнать как можно больше людей. Гостей ждут на XVIII Всероссийском Бажовском фестивале народного творчества в 2021 году.

https://dostup1.ru/society/Bazhovskiy-festival-perenesli-na-2021-god_127605.html