О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 23 июня

23 июня зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19. За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Под медицинским наблюдением находятся 156 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 3961 исследование на выявление РНК SARS-CoV-2.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.