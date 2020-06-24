О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 23 июня

По состоянию на вечер 23 июня в Озерском городском округе коронавирусной инфекцией болеет 44 человека. В инфекционном отделении Клинической больницы №71 находится 24 человека с COVID-19, 18 пациентов лечатся амбулаторно, 2 - в стационарах г. Челябинска. Выздоровело 56 человек. 1 умер (29 мая).





23 июня зарегистрировано 5 новых случаев COVID-19. За весь период наблюдения в округе зарегистрирован 101 случай заболевания коронавирусной инфекцией.





Под медицинским наблюдением находятся 156 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.





Вирусологическая лаборатория ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №71» ФМБА России выполнила 3961 исследование на выявление РНК SARS-CoV-2.





Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.