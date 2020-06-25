Глава округа одним из первых проголосовал по вопросу принятия поправок в Конституцию

25 июня в Озерском городском округе, как и по всей стране, началось голосование по внесению поправок в Конституцию РФ. Евгений Щербаков посетил пункт голосования, расположенный в здании ДК «Маяк». Глава также убедился в соблюдении норм эпидемической безопасности на избирательном участке:

– Как все жители нашего округа и большой великой страны, я пришёл сегодня проголосовать. Решил сделать это в первый день голосования в свой обеденный перерыв. Считаю, что это очень удобно, поскольку нет необходимости ждать 1 июля, когда, возможно, людей будет больше. Лучше спокойно проголосовать в течение недели. Участники голосования обеспечены средствами индивидуальной защиты: маски, перчатки, антисептик для обработки рук. На участке работают волонтёры, при входе измеряется температура, разграничены потоки участников, учтена социальная дистанция. За порядком следят полицейские и общественные наблюдатели, всё очень достойно.

Евгений Щербаков призвал жителей округа не оставаться в стороне и выразить свою гражданскую позицию:

– Это основной закон нашей страны. Я считаю, что, голосуя за поправки в Конституцию, каждый гражданин России имеет возможность повлиять на основной закон государства. Я поддерживаю предложенные поправки, в частности, приоритет российского законодательства над международным правом, ежегодную индексацию пенсий, очень важная норма, которую мы все поддерживаем. Важно, что чиновники не должны иметь двойного гражданства, счетов в зарубежных банках, поскольку все средства должны быть направлены на развитие отечественной экономики. Я призываю всех жителей округа принять участие в голосовании, сделать это в удобный для вас день и время.

25 июня в Озерском городском округе открылись 33 участка для голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Напомним, жителям округа предоставлена возможность проголосовать до дня голосования с 25 по 30 июня 2020 года: с 25 по 29 июня с 8:00 до 20:00; 30 июня с 8:00 до 14:00.

1 июля, в день общероссийского голосования, избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43415/