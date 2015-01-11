2020-06-26YEKT08:00:00 | Губерния В первый день голосования на Южном Урале общественные наблюдатели не зафиксировали серьезных жалоб и нарушений Источник: Общественная палата Челябинской области









Первый день работы по мониторингу за ходом общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России оказался для Общественной палаты Челябинской области очень насыщенным: десятки выездов на избирательные участки, консультации по горячей линии и работа наблюдателей в режиме нон-стоп.За первый день голосования, 25 июня, мобильные мониторинговые группы ОП посетили с проверкой более ста участков. 15 выездов были связаны с отработкой тревожных сигналов, однако ни один из них не подтвердился. На телефоны горячих линий поступило 19 звонков, 18 из которых - организационного характера, гражданам даны консультации, сообщает пресс-служба ОП ЧО.«Первый день голосования прошел для общественников очень активно. Наши наблюдатели пристально следили за соблюдением всех правил. Постоянно были на связи и мобильные группы. Серьезных жалоб или нарушений зафиксировано не было. Впереди у граждан еще шесть дней для того, чтобы успеть отдать свой голос. По итогам первого дня видим, что выделить на голосование фактически целую неделю было правильным решением. Благодаря этому людей на участках немного, риски распространения коронавируса минимизированы. Будем и дальше делать все, чтобы кампания прошло открыто, легитимно и безопасно, а власти услышали мнение каждого гражданина», - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко.Добавим, общественные наблюдатели, их в регионе 8672 человека, работали на всех избирательных участках до 20:00. Кроме того, общественники сопровождают голосование на дому.«Мы сегодня обошли четыре дома, проголосовали около 20 человек. В основном это люди среднего возраста, были и пенсионеры. Все проходило, как и было запланировано: сами мы в белых халатах, в масках, гражданам выдавались индивидуальные пакеты, в которых, помимо бюллетеня для голосования, находятся маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и ручка. Считаю, что такие меры предосторожности позволят свести к нулю случаи распространения коронавируса. Все доброжелательные, конфликтов не было», - рассказал общественный наблюдатель из Златоуста Сергей Соловьев.Подать заявление о голосовании на дому в свою участковую избирательную комиссию можно до 17 часов 1 июля. Этим правом уже воспользовались более 240 тысяч человек. Источник: Общественная палата Челябинской областиПервый день работы по мониторингу за ходом общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию России оказался для Общественной палаты Челябинской области очень насыщенным: десятки выездов на избирательные участки, консультации по горячей линии и работа наблюдателей в режиме нон-стоп.За первый день голосования, 25 июня, мобильные мониторинговые группы ОП посетили с проверкой более ста участков. 15 выездов были связаны с отработкой тревожных сигналов, однако ни один из них не подтвердился. На телефоны горячих линий поступило 19 звонков, 18 из которых - организационного характера, гражданам даны консультации, сообщает пресс-служба ОП ЧО.«Первый день голосования прошел для общественников очень активно. Наши наблюдатели пристально следили за соблюдением всех правил. Постоянно были на связи и мобильные группы. Серьезных жалоб или нарушений зафиксировано не было. Впереди у граждан еще шесть дней для того, чтобы успеть отдать свой голос. По итогам первого дня видим, что выделить на голосование фактически целую неделю было правильным решением. Благодаря этому людей на участках немного, риски распространения коронавируса минимизированы. Будем и дальше делать все, чтобы кампания прошло открыто, легитимно и безопасно, а власти услышали мнение каждого гражданина», - рассказал руководитель Общественной палаты Челябинской областиДобавим, общественные наблюдатели, их в регионе 8672 человека, работали на всех избирательных участках до 20:00. Кроме того, общественники сопровождают голосование на дому.«Мы сегодня обошли четыре дома, проголосовали около 20 человек. В основном это люди среднего возраста, были и пенсионеры. Все проходило, как и было запланировано: сами мы в белых халатах, в масках, гражданам выдавались индивидуальные пакеты, в которых, помимо бюллетеня для голосования, находятся маска, перчатки, дезинфицирующая салфетка и ручка. Считаю, что такие меры предосторожности позволят свести к нулю случаи распространения коронавируса. Все доброжелательные, конфликтов не было», - рассказал общественный наблюдатель из ЗлатоустаПодать заявление о голосовании на дому в свою участковую избирательную комиссию можно до 17 часов 1 июля. Этим правом уже воспользовались более 240 тысяч человек. AzAzA 2020-06-26YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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