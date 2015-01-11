В День молодежи челябинцев приглашают на «Урбан фест»

Источник: Пресс-служба администрации ЧелябинскаВ Челябинске 27 июня пройдут контесты по современным танцевальным направлениям и экстремальным видам спорта. Мероприятия объединит фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест», который впервые будет организован в онлайн-формате, сообщает пресс-служба городской администрации.Участники фестиваля будут соревноваться в семи номинациях: скейтбординг, скутер, BMX, триклайн, воркаут, хип-хоп и брейк-данс. С прошлой недели конкурсанты выкладывают видео своих выступлений в социальных сетях с хэштегом rbanfest2020. Лучших спортсменов судьи определят по записям. А танцорам, после предварительного отбора, предстоит побороться за победу в онлайн-баттле.27 июня, с 14:00, в прямом эфире в группе «Урбан Фест» (vk.com/urbanfest174) пройдут выступления 16 лучших танцоров фестиваля в формате 1х1. В перерывах зрители смогут увидеть самые яркие записи в номинациях скейтбординг, скутер, BMX, воркаут и триклайн. Кроме того, будет открыто голосование за приз зрительских симпатий.Победителей во всех номинациях определят в День молодежи, 27 июня.Фестиваль современного спорта, искусства и музыки «Урбан Фест» организован Челябинской федерацией хип-хоп культуры при поддержке управления по делам молодежи администрации города Челябинска.