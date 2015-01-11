В Снежинске открылась фотовыставка «Лица войны»

В Снежинске открылась фотовыставка, приуроченная к 75-летию Победы, – проект подготовил РФЯЦ-ВНИИТФ совместно с волонтерами.

Проект стена Памяти «Лица войны» появился 22 марта в соцсети «Вконтакте». Это постоянно обновляемый ресурс, созданный для жителей Снежинска в память о каждом, кого затронула война. На странице сообщества уже размещено более 80 фотографий и историй, среди которых воспоминания о Герое Советского Союза Александре Мусохранове, о кавалере ордена Славы трех степеней Александре Емельянове и не только.

По задумке волонтеров, планировалось создать реальную стену Памяти. Ее хотели представить жителям города в День Победы в формате «фотосушки». Когда стало ясно, что в этом году из-за пандемии реализовать проект не получится, руководитель волонтеров Евгений Федоров обратился в пресс-службу ядерного центра с просьбой помочь оформить материал в экспозицию. Ко Дню исторического парада Победы, в витрине одного из управлений ядерного центра появилась фотовыставка «Лица войны».

«Мы проявили к военным историям максимальное уважение. Тексты не сокращались, снимки были напечатаны на фотобумаге, а истории на состаренных листах. Материалы крепились к фоновому полотну портновскими булавками вручную – все это вместе создает впечатление фотоальбома. Конечно, проще всего было сделать макет на компьютере и распечатать в типографии, но мы в эту работу вложили душу», – рассказала автор идеи экспозиции Анна Нечаева.

Выставка сразу привлекла внимание горожан разных возрастов.

Волонтеры и пресс-служба ядерного центра благодарят каждого, приславшего информацию о своем герое, за бережное отношение к истории нашей страны и приглашают присоединиться к проекту тех, кто пока не успел это сделать. Если и у вас есть воспоминания о военных подвигах родных и близких – присылайте их на почту face_snz@rambler.ru.

https://dostup1.ru/society/V-Snezhinske-otkrylas-fotovystavka-Litsa-voyny_127706.html