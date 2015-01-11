Челябинский фонд «Прикосновение к жизни» помогает ресоциализации осужденных

В Челябинской области успешно реализуется проект по ресоциализации осужденных Благотворительного фонда «Прикосновение к жизни». Проект неоднократно получал поддержку Фонда президентских грантов, а в 2019 году стал победителем в номинации «Защита прав и свобод человека и гражданина» конкурса Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!».В 2020 году проект также выиграл президентский грант. На его средства осужденные, которые готовятся к освобождению из мест принудительного содержания на территории Челябинской области, обучатся профессиям «Парикмахер», «Маникюрша», «Оператор ЭВМ», а также смогут повысить уровень финансовой грамотности, сообщает управление общественных связей.Директор фонда «Прикосновение к жизни» Ольга Черепанова убеждена, что благодаря накопленному опыту участия в федеральных конкурсах, работа над проектами стала структурированной и четкой, команда фонда значительно повысила свой профессиональный уровень, появились новые социально важные партнеры. Также регулярное общение с осужденными помогает ясно увидеть потребности целевой аудитории.По словам Ольги Черепановой, финансовая поддержка Фонда президентских грантов является надежным основанием для работы фонда «Прикосновение к жизни». А победа в конкурсе «Мой проект – моей стала не только значимым событием для команды, но и принесла дополнительную финансовую помощь. Поэтому фонд и в 2020 году будет принимать участие в конкурсе Общественной палаты РФ.Добавим, что заявки на конкурс Общественной палаты РФ в области гражданской активности «Мой проект – моей стране!» принимаются до 26 августа 2020 года. Принять участие в конкурсе могут лидеры некоммерческих организаций, авторы социальных проектов, социально активные граждане и социально ответственные компании, реализующие действующие социальные проекты или другие инициативы в целях поддержки и развития гражданского общества.
Источник: БФ «Прикосновение к жизни»