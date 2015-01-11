Кадастровая палата проводит для южноуральцев skype-консультации и мастер-классы онлайн

Востребованные южноуральцами мастер-классы по электронным услугам проводятся удаленно. К примеру, на прошлой неделе, специалисты Кадастровой палаты провели мастер-класс для Управления МВД России по городу Магнитогорску. На мероприятии они напомнили о возможностях и преимуществах использования электронных сервисов сайта Росреестра, сообщает пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области.Формат мастер-класса позволил наглядно продемонстрировать порядок направления заявлений о кадастровом учете и запросов о предоставлении сведений реестра недвижимости в электронном виде. Специалисты Кадастровой палаты вместе с коллегами из МВД пошагово заполнили электронную форму заявления, а также обсудили особенности подписания документов электронной подписью. Узнать дату очередного мастер-класса по электронным услугам или записаться на конкретную дату можно по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 2299).Не менее популярны у населения Южного Урала и платные консультации через Skype: ответы на вопросы о недвижимости можно получить из любой точки региона, не покидая своего привычного места. Подробную информацию о скайп-консультациях расскажут по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. 4365) или в любом территориальном отделе ведомства.
Источник: Пресс-служба Федеральной кадастровой палаты по Челябинской области