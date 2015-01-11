Молодые семьи получили финансовую поддержку для улучшения жилищных условий

29 июня в администрации состоялось вручение жилищных сертификатов семи озерским семьям. Будущих новосёлов поздравил глава округа Евгений Щербаков.

Программа по обеспечению жильем молодых семей реализуется в нашей стране с 2006 года. За последние шесть лет (с 2015 по 2020 год включительно) в Озерском городском округе финансовая помощь для приобретения собственного жилья была оказана 85 озерским семьям.

29 июня жилищные сертификаты получили семь семей, где воспитываются один или два ребёнка.

– Несмотря на пандемию, которая обязательно закончиться, и точно нас не победит, мы сегодня в торжественной обстановке вручаем вам жилищные сертификаты, – обратился к молодым людям Евгений Щербаков. – Я думаю, они вам очень пригодятся. Улучшение жилищных условий – это важный шаг для каждой семьи, поэтому мы стараемся быстро оформлять все документы, чтобы вы как можно быстрее получили эти средства. Поздравляю вас от всей души. Используйте все меры государственной поддержки, которые сегодня оказываются молодым семьям и семьям с детьми.

Муниципальная подпрограмма «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий» в Озерском городском округе действует в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Её финансовое наполнение осуществляется из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и местного.

В соответствии с распоряжением губернатора Челябинской области Алексея Текслера данные выплаты являются дополнительным объемом финансирования за счет средств областного бюджета и бюджета Озерского городского округа.

– Программа работает уже много лет. За это время она не потеряла своей актуальности. Очень важно, что её поддерживает как правительство нашей страны, так и руководство региона. Жилищный вопрос волнует очень многих граждан, но особенно остро он стоит перед молодыми семьями, в которых уже воспитываются дети. Финансовая поддержка от государства будет для жителей округа хорошими подспорьем. Пусть они будут счастливы и растят своих детей в комфортных условиях, – прокомментировала ситуацию депутат Собрания депутатов округа Валентина Сылько.

Согласно условиям программы, ее участницей может стать молодая семья, зарегистрированная на территории Озерского городского округа и признанная нуждающейся в улучшении жилищных условий. Для участия в программе возраст каждого из супругов (либо одного родителя в неполной семье) не должен превышать 35 лет. Обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного человека должна быть менее 12 кв. метров. Кроме того, молодая семья должна располагать собственными средствами, достаточными для оплаты стоимости приобретаемого жилья.

Первоочередное право на получение социальной выплаты имеют семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, а также молодые семьи, имеющие трёх и более детей. Сумма каждого жилищного сертификата зависит от установленного прожиточного минимума и состава семьи.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/43468/