В память о погибших в годы Великой Отечественной войны высажено 234 тысячи деревьев

На Южном Урале подвели итоги международной акции «Сад памяти», которую поддержали 15 муниципальных районов и 6 городских округов области. В акции приняли участие более 600 человек.Напомним, акция «Сад памяти» стартовала 27 апреля.На территории лесного фонда и в городах трудовой доблести и славы Челябинской области (Челябинск, Магнитогорск, Златоуст, Миасс) прошло 40 мероприятий по высадке деревьев хвойных и лиственных пород.В центральный день акции в городском бору была заложена памятная аллея лип и высажено более 16 тысяч сосен в честь ветеранов лесного хозяйства Челябинской области.«Лесовосстановление – это неотъемлемая часть работы лесного хозяйства. Но «Сад памяти» — это нечто большее. Это то, во что каждый участник вложил частичку своей души. Это еще одна возможность сказать, что мы помним и мы благодарны», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров.Кроме того, важной составляющей акции, в условиях противоэпидемических мероприятий, стало онлайн-направление #СадПамятиДома. Подобный формат был разработан для тех, кто находился в режиме самоизоляции. Акцию поддержали 60 южноуральцев.