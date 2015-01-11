2020-06-30YEKT12:00:00 | Губерния Стартует фотоконкурс переписи населения «Страна в объективе» Источник: Челябинскстат









30 июня стартует фотоконкурс Всероссийской переписи населения «Страна в объективе». Работы будут приниматься в течение трех месяцев. Автор самого лучшего кадра получит гран-при в размере 50 тысяч рублей.В конкурсе могут принять участие граждане России, достигшие 18 лет. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на официальном сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить специальную форму, в которой нужно указать ссылку на конкурсную работу. По условиям фотографии выкладываются в социальной сети Instagram и отмечаются активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_перепись. При этом аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может представить не более трех работ. Заявки на конкурс принимаются до 12:00 по московскому времени 30 сентября 2020 года.Фотографии на конкурс можно представить в трех номинациях:• «Покажи страну Випину» — для снимков ярких и колоритных достопримечательностей родного города или села с участием талисмана Всероссийской переписи населения — птенчика Випина. Талисман может быть представлен в виде поделки, рисунка, костюма или изображения, созданного с использованием цифровых технологий;• «Храним традиции» - для фоторабот, на которых отражены яркие образы жителей различных регионов, в том числе в национальной одежде, а также изображения блюд этнической кухни, обрядов и праздников;



«Семейный альбом», где можно представить фотографии нескольких поколений своих родных.



Важно также приложить к фотографии небольшое описание и указать номинацию.Призеры конкурса будут определены в два этапа: с помощью пользовательского голосования на сайте ВПН-2020 и выбора жюри. В ходе первого этапа отдать свой голос может любой зарегистрированный пользователь, поставив понравившейся работе отметку «Нравится» (лайк), их количество равно числу набранных баллов. На втором этапе каждый член жюри выберет самые достойные работы. Итоги конкурса будут опубликованы на сайте ВПН-2020 и на официальных страницах ВПН-2020 в социальных сетях не позднее 15 октября 2020 года.В каждой номинации учреждены три премии: 25 000, 15 000 и 10 000 рублей, включая налоги. Жюри также присуждает гран-при фотоконкурса — 50 000 рублей. Кроме того, призерам высылаются электронные дипломы, удостоверяющие присуждение им соответствующей премии.Информация об условиях и правилах проведения фотоконкурса «Страна в объективе» размещается на сайте ВПН-2020 и официальных страницах Всероссийской переписи населения в социальных сетях. Заинтересовавшиеся могут направлять вопросы на электронную почту photo@strana2020.ru. AzAzA 2020-06-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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