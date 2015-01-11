2020-06-30YEKT12:00:00 | Губерния На Таганае начался сезон орхидей Источник: НП «Таганай»









В национальном парке «Таганай» зацвели орхидеи. Первой распустилась любка двулистная – это случилось примерно на неделю раньше, чем обычно, сообщает пресс-служба парка.Любку двулистную еще называют ночной фиалкой – за ее аромат, который усиливается с наступлением сумерек. Запах привлекает ночных мотыльков и ночных бражников, опыляющих растение.«В этом году любка двулистная встречается почти повсеместно, растение расселилось в новые места, - сообщила главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай» Марина Середа. – Это может быть связано с наступлением периода активного цветения, который у орхидей бывает после периода вторичного покоя, в течение этого времени они вообще не цветут и живут под землей». Сразу после любки двулистной (на фото) зацветают пальчатокоренники, и первые уже появились – в этом году тоже на неделю раньше.«Уже сегодня можно отметить, что урожай орхидей в этом сезоне ожидается на пять с плюсом, - отметила Марина Середа. – Причем это касается и любки, и пальчатокоренников, и дремликов. Более детальную информацию мы получим в ходе ежегодного подсчета орхидей, который начнется в середине июля». Орхидеи считаются очень привередливым растением, прежде всего потому, что требуют оптимальной влажности воздуха. Многие дикие орхидеи красиво цветут и привлекают к себе внимание. Поэтому посетителей национального парка просят не топтать и не рвать уникальные растения, а просто ими любоваться.Сезон орхидей продлится на Таганае до третьей декады августа. В конце лета будет цвести гудайера ползучая. Это редкое растение встречается только в лесах, которым как минимум 95 лет.Справочно: На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80% таганайских орхидей занесены в Красную книгу. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста. Источник: НП «Таганай»В национальном парке «Таганай» зацвели орхидеи. Первой распустилась любка двулистная – это случилось примерно на неделю раньше, чем обычно, сообщает пресс-служба парка.Любку двулистную еще называют ночной фиалкой – за ее аромат, который усиливается с наступлением сумерек. Запах привлекает ночных мотыльков и ночных бражников, опыляющих растение.«В этом году любка двулистная встречается почти повсеместно, растение расселилось в новые места, - сообщила главный специалист по экологическому просвещению национального парка «Таганай». – Это может быть связано с наступлением периода активного цветения, который у орхидей бывает после периода вторичного покоя, в течение этого времени они вообще не цветут и живут под землей». Сразу после любки двулистной (на фото) зацветают пальчатокоренники, и первые уже появились – в этом году тоже на неделю раньше.«Уже сегодня можно отметить, что урожай орхидей в этом сезоне ожидается на пять с плюсом, - отметила Марина Середа– Причем это касается и любки, и пальчатокоренников, и дремликов. Более детальную информацию мы получим в ходе ежегодного подсчета орхидей, который начнется в середине июля». Орхидеи считаются очень привередливым растением, прежде всего потому, что требуют оптимальной влажности воздуха. Многие дикие орхидеи красиво цветут и привлекают к себе внимание. Поэтому посетителей национального парка просят не топтать и не рвать уникальные растения, а просто ими любоваться.Сезон орхидей продлится на Таганае до третьей декады августа. В конце лета будет цвести гудайера ползучая. Это редкое растение встречается только в лесах, которым как минимум 95 лет.Справочно: На территории национального парка «Таганай» произрастает 26 представителей семейства орхидных, это 18% видов, зафиксированных на территории России. 80% таганайских орхидей занесены в Красную книгу. В Челябинской области орхидные встречаются в горнолесных районах, в России удивительные редкие цветы можно увидеть в Поволжье и Сибири.Национальный парк «Таганай» образован 5 марта 1991 года на Южном Урале вблизи города Златоуст (Челябинская область), на границе Европы и Азии. Площадь парка 568 кв. км, территория включает в себя Таганайский горный массив. Здесь почти нетронутыми сохранились ценные экологические системы: горные тундры и луга, подгольцовые редколесья и реликтовые леса, и встречаются вместе животные и растения, характерные для центральной полосы Европейской России, русского Севера, Поволжья, Урала, Западной и Центральной Сибири, Казахстана.В 2019 году в национальном парке «Таганай» побывало 141 тысяча 552 туриста. AzAzA 2020-06-30YEKT12:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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