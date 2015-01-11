В Челябинской области состоялась крупнейшая отправка призывников

С призывного пункта Челябинской области состоялась самая массовая отправка призывников, призванных с Южного Урала в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу – к местам прохождения службы отправились более 300 молодых людей, признанных годными по состоянию здоровья.

Призывники, отправленные специальным воинским эшелоном, будут проходить службу в соединениях и частях Западного военного округа.

Перед отправкой эшелон обработали дезинфекционные команды. «Оснащенные авторазливочными станциями АРС-14 и индивидуальными дезинфекционными комплектами ИДК-1, специалисты РХБ защиты смешанной авиационной дивизии ЦВО, дислоцированной в Челябинской области, провели обеззараживание перрона погрузки, помещений пассажирских вагонов и входных тамбуров», – рассказали в пресс-службе округа.

В пути следования все граждане, призванные для прохождения военной службы, обеспечены защитными медицинскими масками, гелями-антисептиками. Вместе с призывниками в составе администрации воинского эшелона следуют медицинские специалисты для проведения термометрии и осмотров молодых людей. В дороге для призывников организовано горячее трехразовое питание на базе вагона-ресторана.

Всего в ходе весеннего 2020 года призыва на военную службу из Челябинской области в войска будет отправлено более 3,5 тыс. молодых людей, в том числе один челябинец будет проходить службу в инновационном технополисе «Эра» в Краснодарском крае, 10 человек – в военных научно-производственных подразделениях в Подмосковье.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-sostoyalas-krupneyshaya-otpravka-prizyvnikov_127806.html