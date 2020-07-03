В Челябинской области потеплеет до +29 градусов

В Челябинской области в ближайшие выходные потеплеет до 24-29 градусов – будет преобладать переменная облачность без осадков.
В пятницу, 3 июля, прогнозируется 7-12 градусов ночью, в низинах похолодает до 2-7 градусов. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов. Синоптики обещают переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, грозы, в северных районах возможен град, утром местами туманы.
В субботу, 4 июля, днем воздух прогреется до 24-29 градусов. Прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков.
В Челябинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной шкале).
https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-potepleet-do-29-gradusov_127845.html