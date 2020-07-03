3 июля – День ГАИ, День ГИБДД МВД РФ

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В век машин и больших скоростей жизнь ставит перед вами все более сложные задачи по снижению смертности и травматизма на дорогах, формированию среди участников дорожного движения навыков культурного и безопасного вождения. Вы достойно отвечаете на современные вызовы благодаря специальным знаниям, а также повышенной ответственности, исключительной выдержке, принципиальности, а зачастую и личному мужеству.
Мы благодарим вас за то, что вы с честью исполняете свой долг: несете дежурство под палящим солнцем и проливным дождем, контролируете состояние дорожного полотна, исполняете административное законодательство, ведете профилактическую работу с населением, в том числе с молодежью.
Участники дорожного движения хотят видеть в вас компетентных сотрудников полиции и объективных инспекторов, внимательных к людям, готовых всегда прийти на помощь.
Желаем вам счастья, здоровья, благополучия. Пусть ваши трудовые будни как можно реже осложняются нештатными ситуациями.
Глава Озерского городского округа Е.Ю. Щербаков.
Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа А.А. Кузнеченков.