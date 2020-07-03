Вниманию садоводов!

Информация по садовым маршрутам на 2020 год.
Маршрут № 16 «Универмаг – Сад № 6»
Остановочные пункты по маршруту следования:
«Вечный огонь», «Сквер первостроителей», «ОТИ МИФИ», «Городская библиотека», «ГТС», «магазин «Электроника», «ул.Семенова,3», «ул.Дзержинского, 35», «Экспресс», Сад № 10, Сад № 6, Сад № 10, «ул.Дзержинского,54», «Пруды», «ул.Дзержинского,32», «ул.Семенова, 2», «магазин «Электроника», «кинотеатр «Октябрь», «площадь Ленина», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер первостроителей».
Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни.
Время отправления от Универмага: 08:00 час.
Время отправления от Сада № 6: 14:00 час.
Стоимость проезда – по городу - 25 руб., до СНТ – 30 руб.
Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81)
Маршрут № 17 «площадь Курчатова – НСТ «Акакуль». (через разъезд А)
Остановочные пункты по маршруту следования:
В прямом направлении: «площадь Курчатова», «Автовокзал», «Березовая роща», «Новое кладбище», «СНТ «Разъезд А», «Новое кладбище», «Сады поселка № 2», «ул.Южная», «Почта поселка № 2», «КПП № 4», «НСТ «Акакуль».
В обратном направлении: «НСТ «Акакуль», «КПП № 4», «Почта поселка № 2», «ул.Южная», «Сады поселка № 2», «Новое кладбище», «СНТ «Разъезд А», «Новое кладбище», «Березовая роща», «площадь Ленина», «площадь Курчатова».
Расписание
от площади Курчатова:
- каждую пятницу в 09:15 час.,
- каждую субботу и воскресенье в 09:15 час. и 18:15 час.
от НСТ «Акакуль»:
– каждую пятницу в 10:15 час.,
- каждую субботу и воскресенье в 10:15 час. и 19:15 час.
Стоимость проезда:
Площадь Курчатова – НСТ «Акакуль» - 75 руб.,
Площадь Курчатова – СНТ «Разъзд А» - 25 руб.,
Площадь Курчатова – КПП № 4 - 50 руб.,
КПП № 4 – НСТ «Акакуль» - 25 руб.
Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01)
Маршрут № 18 «Главпочтамт – Сад № 8».
Остановочные пункты по маршруту следования: «Памятный знак мужеству ликвидаторов радиационных аварий», «СК «Гранит», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Городская поликлиника», «Старый ресторан», «Типография», «ЮУС», «магазин «Русь», «магазин «Мебельный», «Пруды», «Школа № 33», «Сад № 1», «Сад № 2», «Сад № 8», «Сад № 2», «Сад № 1», «ул.Дзержинского,35», «магазин «Книги», «магазин «Универсам», «ГТС», «ЮУС», «Типография», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «магазин «Подарки», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Школа № 32», «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт».
Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни.
Время отправления от Главпочтамта: 08:30 час, 12:30 час., 19:00 час.
Время отправления от Сада № 8: 09:10 час, 13:10 час., 19:40 час.
Стоимость проезда – 30 руб.
Перевозчик: ООО «ТК «Озерский экспресс». (тел. диспетчера 5-87-84)
Маршрут № 20-21 «мкр.Заозерный – Сад № 7»
Остановочные пункты по маршруту следования:
«Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт», «Старый ресторан», «Городская библиотека», «площадь Ленина», «ГТС», «магазин «Электроника», «ул.Семенова,3», «ул.Дзержин ского, 35», «Экспресс», «Сад № 4», «Сад № 5», «Сад «Союз», «Сад № 16», «Сад № 3», «Сад № 7», «Сад № 3», «Сад № 16», «Сад «Союз», «Сад № 4», «Сад № 5», «Сад № 4», «ул.Дзержинского, 54», «Пруды», «ул.Дзержинского, 32», «ул.Семенова, 2», «магазин Электроника», «кинотеатр Октябрь», «площадь Ленина», «Детская поликлиника» «Старый ресторан», «магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер первостроителей», «мкр.Заозерный»
Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни.
Время отправления от мкр.Заозерный: 09:00, 13:00, 15:00, 17:40 час.
Время отправления от Сада № 7: 09:40, 13:40, 15:40, 18:20 час.
Стоимость проезда – по городу - 25 руб., до СНТ – 30 руб.
Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81)
Маршрут № 26-28 «ул.Дзержинского,54 – Заря»
Остановочные пункты по маршруту следования:
«магазин «Книги», «магазин «Универсам», «ГТС», «ЮУС», «Типография», «магазин «Универмаг», «Вечный огонь», «Сквер первостроителей», «мкр.Заозерный», «ГРС», «Сад № 15», «Рябинка, 1», «Рябинка, 2», «Рябинка , 3», «Рябинка, 4», «Заря», «Рябинка, 1», «Рябинка, 2», «Рябинка, 3», «Сад № 15», «мкр.Заозерный», «Сквер первостроителей», «Вечный огонь», «Главпочтамт», «Типография», «ЮУС», «магазин «Русь», «магазин «Мебельный», «Экспресс»
Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни.
Время отправления от ул.Дзержинского,54: 09:30, 12:30, 17:30 час.
Время отправления от Зари: 10:30, 13:30, 18:30 час.
Стоимость проезда – по городу 25 руб., до СНТ 40 руб.
Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81)
Маршрут № 28А «магазин № 63 – Рябинка,4»
Остановочные пункты по маршруту следования:
«ул.Дзержинского, 32», «ул.Семенова, 2», «магазин «Электроника», «Типография», «Старый ресторан», «Детская поликлиника», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Школа № 32», «мкр.Заозерный», «Рябинка, 1», «Рябинка, 2», «Рябинка, 3», «Рябинка, 4», «Рябинка, 3», «Рябинка, 2», «Рябинка, 1», «мкр.Заозерный», «ул.Менделеева, 10», «ОТИ НИЯУ МИФИ», «Детская поликлиника», «Старый ресторан», «Типография», «магазин «Электроника», «ул.Семенова, 3», «ул.Дзержинского, 35», «б.Гайдара, 18»
Дни отправления: пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни.
Время отправления от магазина № 63: 08:00, 14:30 час.
Время отправления от Рябинки,4: 15:30 час.
Стоимость проезда – по городу 25 руб., до СНТ 40 руб.
Перевозчик: ООО «Планер». (тел. диспетчера +7-951-458-21-81)
Маршрут № 31 «КПП № 2 – СНТ «Заря».
Остановочные пункты по маршруту следования: «ГРС», «СНТ «Лесное», «СНТ «Фауна», «СНТ «Рябинушка», «СНТ «Маяк», «СНТ «Заря», «СНТ «Иртяш», «СНТ «Береговое», «Перекресток», «СНТ «Старт», «СНТ «Уютный», «д. Новая Теча», «КПП № 2».
Время работы с 08:20 час. до 20:00 час. (пн., вт., ср., чт., пт., сб., вс., праздничные дни).
Время отправления от КПП № 2 каждые 40 мин.
Стоимость проезда – 25 руб.
Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01)
Маршрут № 32 «КПП № 2 – СНТ «Береговое».
Остановочные пункты по маршруту следования: «ГРС», «СНТ «Уютный», «СНТ «Лесное», «СНТ «Фауна», «СНТ «Береговое», «СНТ «Маяк», «СНТ «Заря», «СНТ «Иртяш», «СНТ «Рябинушка», «Перекресток», «СНТ «Старт», «д. Новая Теча», «КПП № 2».
Время работы с 08:40 час. до 19:40 час.
Время отправления от КПП № 2 каждые 40 мин.
Стоимость проезда – 25 руб.
Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01)
Маршрут № 33 «КПП № 2 – СНТ «Осот»
Остановочные пункты по маршруту следования: «СНТ «Звездочка», «СНТ «Осот», «СНТ «Звездочка», «КПП № 2».
Время отправления от КПП № 2: 09:00 час, 13:00 час., 18:00 час.
Стоимость проезда – 25 руб.
Перевозчик: ИП Таланина И.Я. (тел. диспетчера 7-24-01)