О ситуации c COVID-19 в Озерском городском округе на вечер 3 июля

3 июля зарегистрировано 1 новый случай COVID-19: пациент госпитализирован в инфекционное отделение. За весь период наблюдения в округе зарегистрировано 130 случаев заболевания.
Всего с 13.03.2020г. по 03.072020г. Межрегиональным управлением №71 выдано 1252 Постановления об изоляции на лиц, контактировавших с больными или прибывших из стран и территорий РФ, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.
Под медицинским наблюдением находятся 140 человек, в том числе вернувшихся на территорию Озерского городского округа из регионов Российской Федерации с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и контактные с больными.
Напомним, что, находясь в общественных местах, жителям Озерского городского округа необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование. При первых признаках ОРВИ нужно обращаться к врачу.
Информация предоставлена Межрегиональным управлением №71 ФМБА России.
https://mru71.fmba.gov.ru/