Мишустин удвоил сумму для поддержки соцработников в Челябинской области

Челябинская область получит более 160 млн рублей на выплаты соцработникам – объем бюджетных средств, выделяемых на эти цели правительством РФ для региона, удвоен.

Напомним, специальные пособия сотрудникам социальных учреждений, которые работают с больными коронавирусом и людьми из группы риска, планировалось выплачивать с 15 апреля по 15 июля (было выделено около 7,7 млрд, в том числе 79,8 млн – Челябинской области). Затем срок продлили еще на два месяца, до 15 сентября, поэтому было принято решение дополнительно выделить из резервного фонда правительства 3,6 млрд рублей (в том числе Челябинской области – около 82 млн). Общий объем бюджетных средств на эти цели превысит 11 млрд рублей.

Суммы выплат зависят от квалификации сотрудника, а также от того, находится ли он в непосредственном контакте с больными коронавирусом.

Так, для врачей в соцорганизациях предусмотрена доплата 40 тыс. рублей за работу в течение одной рабочей смены (14 дней), а при выявлении в организации новой коронавирусной инфекции – 60 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала, лаборантов, медицинских сестер, инструкторов и ряда других работников из этой категории – 25 тыс. и 35 тыс. рублей соответственно.

Социальным работникам, специалистам по соцработе, работе с семьей, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам, библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тыс. и 35 тыс. рублей, если в учреждении выявлен коронавирус.​+

Младший медицинский персонал получает по 15 тыс. и 20 тыс. рублей. Выплаты техническому персоналу составляют 10 тыс. и 15 тыс. рублей соответственно.

Право на пособие сохраняется, даже если специалист вынужден прервать свою смену из-за обнаруженного у него коронавируса или других заболеваний.

https://dostup1.ru/finance/Mishustin-udvoil-summu-dlya-podderzhki-sotsrabotnikov-v-Chelyabinskoy-oblasti_127938.html