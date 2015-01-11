Николай Цуканов встретился с заместителем председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаилом Шелковым

Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов провел рабочую встречу с заместителем председателя Совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаилом Шелковым. В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы развития компании, сообщает пресс-служба полпредства.Михаил Шелков сообщил полпреду, что корпорация не планирует масштабного сокращения работников и, наоборот, планирует выделять дополнительные средства на обучение, повышение квалификации и перепрофилирование производства.В связи с изменившимися экономическими условиями, спровоцированными пандемией коронавируса, корпорация ВСМПО-АВИСМА, ориентированная на производство высокотехнологичной продукции для мирового авиастроения, сегодня испытывает большое давление рынка и должна более активно адаптироваться к ситуации для обеспечения собственной устойчивости и развития, для чего будут направлены инвестиции в новые современные технологии и смежные с авиакосмической отраслью бизнесы.В компании применены гибкие подходы к планированию, ведется оптимизация бизнес-процессов, сокращаются непроизводственные затраты.В ситуации, когда авиастроение резко сократило потребление титана, компания развивает продажи в промышленный рынок, ищет новые сегменты для продаж и ведет активную работу по диверсификации продукции.Создание новых мощностей и новых бизнесов, смежных с производством титана, откроет также возможности в переквалификации персонала и позволит открыть новые рабочие места и использовать имеющиеся на предприятии ресурсы.Также Михаил Шелков отметил социальную ответственность бизнеса. Невзирая на сложные времена и спад мировой экономики, особенно в сфере авиакосмической отрасли, акционеры предприятия будут уделять большое внимание социальной составляющей городов Верхняя Салда и Березники, пояснив, что компания не сокращает социальные льготы и гарантии для своих сотрудников и членов их семей и намерена участвовать в развитии города.В связи с тем, что предприятие является градообразующим, Николай Цуканов обратил внимание на то, что необходимо уделять внимание развитию городской инфраструктуры.В заключение полпред сказал, что в августе он намерен посетить Верхнюю Салду, чтобы познакомиться с жизнью города и работой предприятия.