На Южном Урале подведены итоги конкурса «Студенческий лидер-2020»

Конкурс «Студенческий лидер-2020» проходил в Челябинской области с 26 июня по 3 июля. Свои проекты по улучшению жизни студентов представили свыше 60 человек.
По итогам конкурса профессиональное жюри присудило первое место Дарье Крыловой (МГТУ им. Г.И. Носова), второе – Никите Ковалеву (ЮУрГУ), третье – Дине Валеевой (ЧелГУ). Победители получили памятные дипломы и ценные призы, а также возможность стажировки в практически любой профсоюзной организации РФ. В дальнейшем победители проекта будут рекомендоваться для участия в окружном этапе Всероссийского конкурса.«Студенческий лидер» – это ежегодный всероссийский конкурс лидеров из числа студенческого профсоюзного актива, направленный на выявление и поддержку талантливой молодежи, способной в дальнейшем заниматься реализацией молодежной политики в студенческой среде.В этом году мероприятие проходило в онлайн-формате. Организаторами конкурса выступило министерство образования и науки Челябинской области, ГБУ «Молодежный ресурсный центр Челябинской области», Челябинская областная организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.