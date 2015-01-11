Южноуральцы представят более сорока проектов в полуфинале конкурса «Доброволец России 2020»

В Челябинской области определились победители регионального этапа всероссийского конкурса «Доброволец России 2020». Всего жители региона представили 125 работ в различных направлениях. Лучшими были признаны 44 проекта в 13 номинациях, которым теперь предстоит участвовать в полуфинале конкурса, сообщает Молодежный ресурсный центр.Дистанционная защита проходила с 22 по 30 июня в виде презентации участником своей идеи экспертам через программу Zoom. Участники рассказывали о проектах, направленных на помощь пенсионерам, студентам, детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Добровольцы хотят защищать окружающую среду, проводить профилактику здорового образа жизни, сохранять историческую память, помогать животным и многое другое. Были инициативы и об организации волонтерских и культурных центров. Со списком прошедших в финал участников можно ознакомиться по ссылке.После завершения регионального этапа победителей ждет участие в полуфинале (с 17 июля по 15 октября) и финале (с 20 октября по 13 ноября). На итоговом этапе лучшие проекты оценит федеральное жюри и участники народного голосования.В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив «Доброволец России» проводится в десятый раз и затрагивает 85 регионов страны. В четвертьфинале приняли участие 13 208 волонтерских инициатив, а защита всех проектов заняла 1 500 часов.Добавим, что грантовый фонд был увеличен вдвое – до 90 миллионов рублей. Конкурс является одним из плановых мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Правительством РФ.