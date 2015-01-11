В Магнитогорске реализуется проект социализации пожилых людей

Проект «Твое время творить!» реализуется НКО ТОС «Магнитный» при помощи Фонда президентских грантов. В рамках мероприятий пенсионеры-участники клуба ходят на обучающие занятия со специалистами: изучают основы моделирования и конструирования одежды, совершенствуют знания по крою одежды, машинному вязанию и вышивке. В дальнейшем работы участников будут представлены на городских выставках и мероприятиях.Стоит отметить, что площадка региональной Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Челябинской области является уникальным местом для обмена лучшими практиками ТОС. Алексей Горячев, исполнительный директор Ассоциации, убежден, что проект, реализуемый ТОС «Магнитный», представляет одно из важнейших направлений работы каждого ТОС: способствовать здоровому долголетию и поддержанию доходов пожилых людей, сохранению трудового опыта поколений и использованию их творческого потенциала.Напомним, 56 некоммерческих организаций Челябинской области стали победителями второго в 2020 году конкурса Фонда президентских грантов. Общая сумма привлеченных грантовых средств превысила 74 млн рублей. Также напоминаем, что Фонд президентских грантов проводит специальный конкурс для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в период борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Заявки на конкурс принимаются до 15 июля 2020 года.Справочно:Общественная некоммерческая организация ТОС «Магнитный» в Магнитогорске объединяет 22 дома, в которых проживают около 8000 человек, из них 564 пенсионера, 303 - ветерана труда и более 1800 детей и подростков.
Источник: ТОС «Магнитный»