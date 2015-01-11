2020-07-09YEKT14:00:00 | Губерния Жителям Магнитогорска предстоит выбрать один из четырех вариантов размещения стелы «Город трудовой доблести» Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В Магнитогорске завершен сбор предложений по месту установки стелы «Город трудовой доблести». Уже завтра горожане смогут принять участие в голосовании, в результате которого выберут наиболее подходящее место для размещения знакового объекта, сообщает пресс-служба мэрии.В течение трех дней магнитогорцы активно присылали свои идеи. Поступило порядка 80 предложений, которые сегодня обсуждались на заседании рабочей группы по присвоению Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».Как рассказал председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов Александр Морозов, из семи наиболее часто упоминаемых мест комиссия исключила три варианта по причине отсутствия логики организации архитектурного пространства. В итоге осталось четыре наиболее популярных. Это Сквер Славы Магнитки, Сквер Трех поколений, Площадь Торжеств и северо-западная часть парка у Вечного огня.Выбрать один из них для установки стелы горожане смогут, проголосовав с 10 по 14 июля на сайте администрации Магнитогорска. Итоги подведут 15 июля 2020 года.«Ситуационные планы, подготовленные управлением архитектуры и градостроительства, будут размещены на сайте администрации города с подписью адреса каждого из предложенных мест. Любой магнитогорец сможет отдать свой голос хоть за все четыре варианта, хоть за один ему полюбившийся. Сначала путем рейтингового голосования мы определим место, где может быть размещена стела. Только после этого по конкретному месту будет объявлен архитектурный конкурс, победитель которого представит проект стелы для ее реализации. Но помимо нее изменения коснутся всего пространственного комплекса той территории, которую выберут горожане, чтобы все окружающее стелу пространство соответствовало одной идее», – прокомментировал Александр Морозов.Он добавил, что в этом году планируется закончить все подготовительные работы, чтобы уже в 2021 году появилась стела «Город трудовой доблести», «достойная Магнитогорска и выполненная качественно и со вкусом».Напомним, 2 июля 2020 года Президент РФ Владимир Путин присвоил Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне.Сбор подписей проходил в дни голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а также путем интернета-голосования на сайте администрации города, на портале «Активный житель74». В поддержку инициативы было собрано 322 040 подписей, а это 97% от числа тех, у кого была возможность выразить свое мнение.В городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении звания. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ Магнитогорске завершен сбор предложений по месту установки стелы «Город трудовой доблести». Уже завтра горожане смогут принять участие в голосовании, в результате которого выберут наиболее подходящее место для размещения знакового объекта, сообщает пресс-служба мэрии.В течение трех дней магнитогорцы активно присылали свои идеи. Поступило порядка 80 предложений, которые сегодня обсуждались на заседании рабочей группы по присвоению Магнитогорску звания «Город трудовой доблести».Как рассказал председатель Магнитогорского городского Собрания депутатов, из семи наиболее часто упоминаемых мест комиссия исключила три варианта по причине отсутствия логики организации архитектурного пространства. В итоге осталось четыре наиболее популярных. Это Сквер Славы Магнитки, Сквер Трех поколений, Площадь Торжеств и северо-западная часть парка у Вечного огня.Выбрать один из них для установки стелы горожане смогут, проголосовав с 10 по 14 июля на сайте администрации Магнитогорска. Итоги подведут 15 июля 2020 года.«Ситуационные планы, подготовленные управлением архитектуры и градостроительства, будут размещены на сайте администрации города с подписью адреса каждого из предложенных мест. Любой магнитогорец сможет отдать свой голос хоть за все четыре варианта, хоть за один ему полюбившийся. Сначала путем рейтингового голосования мы определим место, где может быть размещена стела. Только после этого по конкретному месту будет объявлен архитектурный конкурс, победитель которого представит проект стелы для ее реализации. Но помимо нее изменения коснутся всего пространственного комплекса той территории, которую выберут горожане, чтобы все окружающее стелу пространство соответствовало одной идее», – прокомментировал Александр Морозов.Он добавил, что в этом году планируется закончить все подготовительные работы, чтобы уже в 2021 году появилась стела «Город трудовой доблести», «достойная Магнитогорска и выполненная качественно и со вкусом».Напомним, 2 июля 2020 года Президент РФприсвоил Магнитогорску почетное звание «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей в Победу в Великой Отечественной войне.Сбор подписей проходил в дни голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ, а также путем интернета-голосования на сайте администрации города, на портале «Активный житель74». В поддержку инициативы было собрано 322 040 подписей, а это 97% от числа тех, у кого была возможность выразить свое мнение.В городах, которым присвоено звание «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа Президента РФ о присвоении звания. AzAzA 2020-07-09YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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