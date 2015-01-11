Южноуральцев призывают оплатить налог на доходы физических лиц за прошлый год до 15 июля

Оплатить налог на доходы физических лиц за 2019 год, исчисленный в декларации по форме 3-НДФЛ, южноуральцы обязаны до 15 июля 2020 года. При этом срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской (финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по требованию) в текущем году, в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики, Правительством Российской Федерации продлен на три месяца –до 30 июля.Все пользователи интерактивного сервиса ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» могут сформировать квитанцию и оплатить налог через Интернет. Войти в Личный кабинет можно с помощью полученных ранее в инспекции логина и пароля, с использованием реквизитов доступа от «Единого портала государственных и муниципальных услуг» или с помощью электронной подписи, выданной удостоверяющим центром.По промежуточным итогам «Декларационной кампании - 2020» отчеты о своих доходах, полученных в 2019 году, представили в налоговые органы Челябинской области 254,7 тыс налогоплательщиков.Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.Управление обращает внимание, если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. Предельный срок подачи декларации в текущем году - 30 июля не распространяется на получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в любое время в течение года.