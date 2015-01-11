Экскурсии для семейных групп и питание в несколько этапов: как туротрасль Челябинской области выходит из карантинных ограничений

Источник: пресс-служба министерства экономического развития Челябинской области









По решению губернатора Алексея Текслера с 1 июля на Южном Урале возобновили работу коллективные средства размещения, летние кафе и зоопарки на открытом воздухе при условии выполнения рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции. Как работают объекты туриндустрии в новых условиях, оценили журналисты в рамках пресс-тура, организованного министерством экономического развития Челябинской области.Основными гостями базы отдыха «Чебаркуль» являются спортсмены, которые приезжают сюда для подготовки к новому сезону. Поэтому на ее территории есть несколько спортивных зон: уличные тренажеры, гимнастический комплекс, площадки для баскетбола и волейбола. Ещё одна особенность – небольшой астрокомплекс на крыше, состоящий из переносного и стационарного телескопов. Здесь проводились занятия «лесной школы».Из-за пандемии соревнования, учебно-тренировочные сборы, выездные уроки были отменены.«Мы приступили к работе, но, к сожалению, загрузка не такая большая, как рассчитывали, – говорит директор базы отдыха Ульяна Санпитер. – Сейчас к нам приезжают в основном частные лица, а не спортивные объединения».На базе отдыха ежедневно обрабатываются все малые формы и места общего пользования (уличные тренажеры, скамейки, перила и пр.), дважды в день производится влажная уборка в номерах. У всего персонала есть справки об отсутствии COVID-19, для гостей в открытом доступе одноразовые маски.«Питание в столовой организовано в несколько этапов, а рассадка идёт по количеству проживающих в номере, – продолжает Ульяна Санпитер. – Между столами расстояние в 1,5 метра».Рады возвращению гостей и в «Страусзоопарке» в посёлке Кумысный Чебаркульского района. В разгар пандемии организация столкнулась с проблемой: запасы кормов для животных подходили к концу, а финансовое положение стало критическим из-за невозможности принимать посетителей. К счастью, помогли администрация района, подписчики в социальных сетях, фермеры и просто незнакомые люди – привозили продукты, собрали деньги.«Сейчас мы работаем не в полную мощность: не можем открыть кафе, не проводим праздники, не приглашаем цирковых артистов и музыкантов, не принимаем организованные группы, – рассказывает директор «Страусзоопарка» Марсель Хакимов. – Но экскурсии для семей проводим. Причём у нас сейчас четыре экскурсовода, что позволяет разводить группы по территории. За несколько месяцев самоизоляции животные соскучились по гостям: любому человеку бегут навстречу, здороваются, просят вкусняшки».Напомним, что туристическая индустрия Челябинской области постепенно выходит из режима карантинных ограничений. Вначале для коротких походов открылись национальные парки, с 15 июля к работе приступили санаторно-курортные учреждения с медицинской лицензией.