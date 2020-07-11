Аномальная жара сохранится в Челябинской области до 16 июля

Аномальная жара в Челябинской области продержится до 16 июля 2020 года.

По информации ЦГМС, 12-16 июля в большинстве районов сохранится аномально жаркая погода – среднесуточная температура воздуха будет на семь градусов и более выше нормы.

«Местами сохранится сильная жара – максимальная температура воздуха будет плюс 36 градусов и выше», – говорится в сообщении.

В юго-западных и восточных районах Челябинской области местами наблюдается чрезвычайная, в большинстве районов – высокая пожарная опасность.

Напомним, до вечера 13 июля синоптики прогнозируют смог в Челябинске, Карабаше, Коркино, Златоусте и Сатке.

https://dostup1.ru/society/Anomalnaya-zhara-sohranitsya-v-Chelyabinskoy-oblasti-do-16-iyulya_128121.html