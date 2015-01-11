На Увильдах продолжается демонтаж незаконных ограждений

На озере Увильды по поручению губернатора Алексея Текслера прошел рейд, участники которого проверили законность построек на берегах и оценили доступ отдыхающих к воде. Береговую линию озера в Аргаяшском районе проинспектировали сотрудники минэкологии, полиции, ОГУ «Особо охраняемые территории Челябинской области» и местной администрации.Специалисты выявили порядка двадцати заборов, из-за которых отдыхающие не могут пройти к воде. В ближайшее время владельцы каждого из незаконных объектов получат предписания на их снос, сообщает минэкологии.Некоторые сообщения о незаконных ограждениях поступили к инспекторам прямо во время рейда. Так, надзорные ведомства оперативно проверили появившееся в соцсетях сообщение от жителей поселка Увильды об отсутствии прохода к воде вблизи СНТ «Здоровье».«Во время объезда получили сообщение от пользователей соцсетей. Жители поселка Увильды сообщили, что в районе гостевого комплекса «Лион» был восстановлен забор, который ранее демонтировался. Мы оперативно выехали на место, вызвали собственника земельного участка. Был произведен демонтаж тридцатиметрового забора, для жителей открыты калитки. Работа по обеспечению свободного доступа граждан к водным объектам будет продолжена», - сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.Добавим, что рейдовые мероприятия и работы по сносу ограждений проводятся на Увильдах (в ближайшее время проверки пройдут в других районах, прилегающих к озеру) и Тургояке.







Источник: Пресс-служба минэкологии Челябинской области