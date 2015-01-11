2020-07-13YEKT10:00:00 | Губерния Крупнейший на Урале агрокомплекс «Горный» за полгода работы вырастил и реализовал более 10 тысяч тонн зелени и овощей Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Агрокомплекс «Горный» в Усть-Катаве Челябинской области за полгода работы реализовал на внутреннем рынке страны более 10 тысяч тонн свежих овощей и зелени. На предприятии создано 700 новых рабочих мест, привлечено более 7 млрд рублей инвестиций, сообщает Фонд развития моногородов.«За полгода работы мы успешно сформировали штат сотрудников - сегодня у нас работают 700 человек, среди них лучшие овощеводы региона. Мы отгрузили нашим потребителям более 10 тысяч тонн продукции. Выручка предприятия за 6 месяцев превысила 700 млн рублей», – рассказал управляющий ООО «Агропарк Урал» Евгений Батурин.Порядка 65% работников тепличного комплекса - это жители Усть-Катавского округа, включая сельские поселения. Также среди сотрудников есть жители других близлежащих городов - Сима, Кропачёво, Катав-Ивановска, Юрюзани.Напомним, тепличный комплекс «Горный» был открыт в Усть-Катаве в декабре прошлого года. Общий объем привлеченных в проект инвестиций превысил 7 млрд рублей. Из них почти 1,5 млрд на строительство инфраструктуры для предприятия выделил Фонд развития моногородов, порядка 66 млн рублей - правительство Челябинской области. На выделенные средства были построены подъездная автодорога, объекты газо-, электро- и водоснабжения, газовая котельная и кабельно-воздушная линия.В ближайшее время агрокомплекс планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции. Как пояснили в компании, помимо зелени и огурцов они начнут выращивать также два вида томатов. Продукция поставляется в города Уральского, Центрального и Сибирского федеральных округов.Также в планах предприятия - участие в проекте по развитию поселка Малый Бердяуш в рамках программы минсельхоза Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, прорабатывается возможность строительства в поселке жилья и социальной инфраструктуры: школы-сада, клуба и фельдшерско-акушерского пункта. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиАгрокомплекс «Горный» в Усть-Катаве Челябинской области за полгода работы реализовал на внутреннем рынке страны более 10 тысяч тонн свежих овощей и зелени. На предприятии создано 700 новых рабочих мест, привлечено более 7 млрд рублей инвестиций, сообщает Фонд развития моногородов.«За полгода работы мы успешно сформировали штат сотрудников - сегодня у нас работают 700 человек, среди них лучшие овощеводы региона. Мы отгрузили нашим потребителям более 10 тысяч тонн продукции. Выручка предприятия за 6 месяцев превысила 700 млн рублей», – рассказал управляющий ООО «Агропарк Урал».Порядка 65% работников тепличного комплекса - это жители Усть-Катавского округа, включая сельские поселения. Также среди сотрудников есть жители других близлежащих городов - Сима, Кропачёво, Катав-Ивановска, Юрюзани.Напомним, тепличный комплекс «Горный» был открыт в Усть-Катаве в декабре прошлого года. Общий объем привлеченных в проект инвестиций превысил 7 млрд рублей. Из них почти 1,5 млрд на строительство инфраструктуры для предприятия выделил Фонд развития моногородов, порядка 66 млн рублей - правительство Челябинской области. На выделенные средства были построены подъездная автодорога, объекты газо-, электро- и водоснабжения, газовая котельная и кабельно-воздушная линия.В ближайшее время агрокомплекс планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции. Как пояснили в компании, помимо зелени и огурцов они начнут выращивать также два вида томатов. Продукция поставляется в города Уральского, Центрального и Сибирского федеральных округов.Также в планах предприятия - участие в проекте по развитию поселка Малый Бердяуш в рамках программы минсельхоза Челябинской области «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, прорабатывается возможность строительства в поселке жилья и социальной инфраструктуры: школы-сада, клуба и фельдшерско-акушерского пункта. AzAzA 2020-07-13YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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