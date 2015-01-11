Житель Озерска отдал биржевым мошенникам свыше 2 млн рублей – возбуждено уголовное дело.

По информации полиции, в интернете 61-летний мужчина увидел объявление о получении дополнительного заработка путем вложения денежных средств в продажу акций. По указанному телефону менеджер предложил заработать на биржевой платформе. Он также сообщил, что для удобства работа с деньгами будет проводиться через приложение удаленного доступа к компьютеру, где мужчина сможет отслеживать баланс.

«Озерчанина убедили, что чем больше денег он вложит, тем больше прибыли получит. Мужчина взял несколько кредитов в надежде погасить их с полученной прибыли. На протяжении двух месяцев он переводил мошенникам суммы от 100 до 500 тыс. рублей», – сообщили в МВД.

Используя программу удаленного доступа к персональному компьютеру, мошенники создавали видимость роста прибыли. Когда клиент решил вывести накопленные деньги, его счет заблокировали, а менеджер перестал выходить на связь. Таким образом потерпевший лишился 2 млн 067 тыс. 500 рублей.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по Озерску возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

https://dostup1.ru/accident/Zhitel-Ozerska-otdal-birzhevym-moshennikam-svyshe-2-mln_128151.html